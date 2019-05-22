В Турции изъяли 250 кг марихуаны

Анкара, , 12:09 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 250 кг марихуаны в провинции Адана, расположенной на юге страны, сообщает 22 мая Anadolu Ajansi.

Полицейские, специализирующиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, остановили грузовик, после обыска которого были обнаружены запрещенные вещества.

Водитель транспортного средства был взят под стражу, ему будет предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

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