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В Турции изъяли 250 кг марихуаны

Происшествия

Предполагаемый контрабандист задержан

Анкара, 22 мая 2019, 12:09 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 250 кг марихуаны в провинции Адана, расположенной на юге страны, сообщает 22 мая Anadolu Ajansi.

Полицейские, специализирующиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, остановили грузовик, после обыска которого были обнаружены запрещенные вещества.

Водитель транспортного средства был взят под стражу, ему будет предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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