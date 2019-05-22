Воронежский полицейский вымогал «вознаграждение» в 10 млн рублей

Воронеж, , 11:59 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на мошенничество возбуждено следственными органами в отношении начальника одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области, сообщила ИА REGNUM 22 мая старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская. Уголовное дело в отношении полицейского и «иных неустановленных лиц» возбуждено на основании оперативных материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

По предварительным данным следственных органов, сотрудник полиции пытался получить 10 млн рублей от коммерсанта за якобы снижение суммы ущерба и прекращение уголовного дела в отношении бизнесмена по налоговому преступлению. Полицейский был задержан в ночь на 21 мая при получении части требуемой им суммы — в три миллиона рублей.

Правоохранители провели обыски по месту жительства полицейского, а также на его рабочем месте. Сейчас решается вопрос о мере пресечения — следствие ходатайствует о заключении задержанного под стражу.

Как пояснила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова, в свою очередь, руководством главного управления назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника.

«Будет дана самая принципиальная оценка, вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления его вины к дисциплинарной ответственности будет привлечён и его непосредственный руководитель», — добавила Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время было задержано несколько сотрудников воронежской полиции. Так, в марте экс-сотрудника СУ СКР по региону и оперуполномоченного угрозыска ГУ МВД России по подозрению в мошенничестве. Также был задержан начальник Новоусманского отдела полиции по подозрению в превышении полномочий.