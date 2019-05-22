Американский рэпер Ice-T едва не убил курьера с Amazon, приняв за вора

Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Американский рэпер и актер Трейси Марроу, более известный под сценическим псевдонимом Ice-T, едва не убил курьера из интернет-магазина Amazon, приняв его за вора. Об этом музыкант сообщил в своем микроблоге Twitter вечером 21 мая.

«Сообщение для Amazon: теперь, когда обычные люди доставляют посылки от вас на дом… Может, им стоит носить куртки с эмблемой AMAZON DELIVERY… Я едва не застрелил […], пробиравшегося в мою спальню прошлой ночью… Просто сообщаю», — написал он.

В ответ менеджер компании Amazon поблагодарил музыканта за предложение и пользование услугами интернет-магазина.

В настоящее время в США действует программа Amazon Flex, в рамках которой желающие могут доставлять посылки с целью подработки.