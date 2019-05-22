За тараканов в детской больнице на Алтае ответит главврач

Барнаул, , 11:55 — REGNUM Похоже, что наличие тараканов в детских медицинских учреждениях становится массовым явлением. Родители маленьких пациентов сразу двух алтайских больниц пожаловались на ужасные бытовые условия и этих синантропных членистоногих. Судя по официальному сообщению Алтайской прокуратуры, в первом случае речь идёт об итогах проверки, проведённой в детском травматологическом отделении КГБУЗ «Городская больница №12, г. Барнаул».

Помимо насекомых, там выявлены и иные нарушения Санитарно-эпидемиологических требований. Речь, к примеру, идёт о дефектах отделки поверхности кроватей, трещинах и отслоении краски на стенах и потолке, облицовочной плитке, дефектах целостности линолеума и отсутствии системы приточно-вытяжной вентиляции.

«В целях устранения выявленных нарушений главному врачу больницы прокуратурой района внесено представление, инициировано возбуждение дела об административном правонарушении», — пояснила помощник прокурора города Барнаула Татьяна Иванова.

Между тем в начале мая 2019 года СМИ пришлось разбираться с жалобой матери грудного ребёнка, попавшего в ожоговое отделение КГБУЗ «Горбольница №3, г. Барнаул». На предоставленных ею видеокадрах можно было разглядеть огромное количество тараканов и трещины на стенах. Но алтайский минздрав тогда объяснил это тем, что в помещениях стационара проводится косметический ремонт.

«С учетом специфики отделения (единственное в Алтайском крае отделение для оказания экстренной медицинской помощи пациентам с термическими поражениями, отморожением) ремонт проводится без прекращения функционирования ожогового отделения. Ремонтные работы выполняются поэтапно. В данный момент идет ремонт в перевязочной и в приемном покое.

Дезинсекция и дератизация в медицинской организации проводится ежемесячно (при необходимости чаще). Последняя биотехническая обработка выполнялась 25 апреля текущего года. В ходе ремонта дератизационные и дезинсекционные мероприятия будут продолжены», — пояснила сотрудник министерства Елена Васильева.

Напомним, с аналогичными проблемами столкнулись в Нижегородской области. В мае 2019 года сообщалось, что состояние палат, мест общего пользования детского отделения Кстовской районной больницы вызывает шок у родителей маленьких пациентов. В январе 2019 года общественность негодовала по поводу состояния другой детской районной больницы Нижегородской области. Депутат Госдумы от региона Александр Курдюмов (ЛДПР) даже сравнил медучреждение с концлагерем, предложив властям не заниматься политическими играми, а «срочно принять меры».

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