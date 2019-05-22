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В центре Воронежа пьяный водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Воронеж, 22 мая 2019, 11:38 — REGNUM  Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля Mercedes под управлением пьяного водителя в центре Воронежа вечером 21 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

По предварительным данным, около 22:20 39-летний водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части проспекта Революции со стороны улицы Чайковского в направлении улицы Комиссаржевской. На проспекте Революции он на высокой скорости сбил 69-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина скончалась от травм до приезда скорой помощи.

«Специализированной частью по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Воронежа по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — уточнила Наталья Куликова.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее МВД РФ выступило с инициативой лишать водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, не только прав, но и собственно транспортных средств.

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Дорожно-транспортные происшествия
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