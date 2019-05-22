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Тонны наркотиков и грузовики денег — в ЕС шокированы литовской мафией

Происшествия

«Отмыли» порядка 600 млн евро

Вильнюс, 22 мая 2019, 11:18 — REGNUM  Полиция Литвы сегодня, 22 мая, в Вильнюсе созвала пресс-конференцию, на которой было объявлено об окончании операции по разоблачению одной из крупнейших преступных группировок всего Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разоблачением группировки занималось порядка 450 полицейских и следователей по всему ЕС. Установлено, что связанная между собой сеть преступников занималась контрабандой, наркоторговлей, они причастны к ряду убийств, а за время деятельности было «отмыто» порядка 600 млн евро.

В настоящий момент по всему ЕС проходят задержания. Членами банды преимущественно были граждане Литвы. Всего произведено 22 задержания — не только в Литве, но и в Польше, Испании, Эстонии и Великобритании.

В Литве эту операцию называют крупнейшей в истории литовской полиции.

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Организованная преступность
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