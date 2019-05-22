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Крупное производство поддельной косметики ликвидировано в Москве

Происшествия

На складе изъяли продукцию, готовую к реализации

Москва, 22 мая 2019, 10:54 — REGNUM  В Москве полиция пресекла работу цеха по производству поддельной косметики, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В одном из помещений на Дмитровском шоссе злоумышленники изготавливали косметические средства под видом известных торговых марок. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей Новосибирска. При обысках в производственном цехе обнаружено 24 станка по фасовке и упаковке продукции. На складе изъято свыше 15 000 товаров, готовых к реализации», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сумма ущерба, которое нанесли производители, выясняется. Полиция возбуждила уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ.

Суд избрал меру пресечения в отношении четырёх задержанных. Один из них помещён под домашний арест, трое других отпущены под подписку о невыезде.

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