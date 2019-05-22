Житель Ивановской области подозревается в истязании маленькой падчерицы

Иваново, , 10:51 — REGNUM 26-летний житель Ивановской области стал фигурантом уголовного дела по статье п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ — «Истязание в отношении несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба СКР. Дело в отношении мужчины возбудили после того, как стало известно о его методах воспитания шестилетней падчерицы.

По версии следствия, мужчина неоднократно избивал ребенка ремнём, чем причинял девочке физическую боль и нравственные страдания. Сейчас решается вопрос о том, чтобы девочка жила со своей бабушкой — отдельно от отчима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омской области следователей заинтересовали методы воспитания местной жительницы, которая избила ремнём 10-летнего сына за прогул уроков в школе, а затем заперла его на ночь в сарае.