На улице в центре Москвы провалился грунт

Москва, , 10:12 — REGNUM В Москве на проезжей части провалился грунт. Инцидент произошёл сегодня утром, 22 мая, на улице Мытная в центре столицы.

Площадь углубления, которая образовалась на проезжей части, ближе к тротуару, составила порядка четырёх квадратных метров, а его глубина не превышает полуметра.

Читайте также: В Москве на одной из улиц просел грунт

На Новом Арбате в Москве провалился грунт

По предварительным данным, ни автомобили, ни люди в яму не попали. В настоящее время место проседания грунта огорожено, здесь работают дорожные службы и Мосводоканал. Причины произошедшего устанавливаются. Движение автотранспорта на этом участке затруднено.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы заявили, что дорожное полотно будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Также по теме: Володин: Делается все для укрепления фундамента Госдумы

Как сообщало ИА REGNUM, провал грунта был обнаружен под зданием Госдумы РФ на Охотном ряду в Москве. Пустоты были выявлены не только под залом пленарных заседаний, но и под центральной лестницей. По предварительным данным, грунт вымыла река Неглинка, проходящая в этом районе под землёй. Здание ожидает реконструкция.