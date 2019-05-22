Среда, 22 Мая 2019 года
10:36:28 МСК

В пригороде Петербурга оставили на произвол судьбы семимесячную девочку

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В пригороде Петербурга оставили на произвол судьбы семимесячную девочку
christianabella
Младенец

Красное Село, Санкт-Петербург, 22 мая 2019, 10:05 — REGNUM  Семимесячная девочка без присмотра взрослых была найдена 21 мая в доме по улице Бабушкина в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга). Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около пяти часов дня ребенка обнаружили граждане, которые немедленно позвонили в оперативные службы. Девочку отправили в медицинское учреждение, а полицейские выяснили личности предполагаемых родителей ребенка, сейчас ведется их поиск.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание по ней — до 1 года лишения свободы.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», предположительно, матери ребенка 20 лет.

Читайте также: «Не справилась». Мать брошенной девочки дала показания

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая женщина оставила в московской поликлинике двухлетнюю девочку. Правоохранители разыскали мать ребенка. Девочка была помещена в больницу. Матерью малышки оказалась 21-летняя женщина, гражданка Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить