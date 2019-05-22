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Антитеррористический режим во Владимирской области снят

Происшествия

Завершение операции подтвердили в ФСБ

Кольчугино, Владимирская область, 22 мая 2019, 09:51 — REGNUM  Во Владимирской области отменён режим контртеррористической операции, введённый в ночь с 21 на 22 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в городе Кольчугино были ликвидированы участники террористической организации, которые, по информации спецслужб, готовили теракт.

Преступники находились в одном из частных домов. Для проведения операции жителей близлежащих домов эвакуировали. После перестрелки злоумышленники были нейтрализованы.

В доме, где укрывались террористы, при обыске нашли оружие и боеприпасы, экстремистскую литературу. Личности преступников уже установлены.

Читайте ранее в этом сюжете: Эвакуация и перестрелка: подробности ликвидации террористов под Владимиром

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