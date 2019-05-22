Автосалоны Skoda и Hyundai в Кемерово возобновят работу

Кемерово, , 09:59 — REGNUM Автосалоны в городе Кемерово компаний Skoda и Hyundai, которые пострадали от пожара, продолжат работу. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

После пожара в здание на Октябрьском проспекте (2а), в котором располагаются автосалоны нескольких брендов, в городе работало только два торговых центра Hyundai и один центр Skoda.

Тем не менее руководство холдинга «Сибинпэкс», которому принадлежат дилерские салоны, приняло решение, что выставочные и тест-драйвовые машины Hyundai и Skoda временно разместятся в помещении автосалона Volkswagen на улице Тухачевского, 63.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2019 года в Кемерово в автосалоне Hyundai на Октябрьском проспекте произошёл крупный пожар. Возгорание осложнялось тем, что рядом со зданием автомобильного салона находилась АЗС. Кроме того, была угроза перехода огня на другое здание автосалона. Пожар удалось потушить.

Основной материальный ущерб коснулся автомобильных салонов Skoda и Hyundai.

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