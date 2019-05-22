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В Турции арестовали 787 нелегальных мигрантов

Происшествия

За 2018 год в Турции было задержано порядка 268 тыс. нелегальных мигрантов

В Турции арестовали 787 нелегальных мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты (фрагмент)

Анкара, 22 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали 787 нелегальных мигрантов, об этом 22 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Большая часть беженцев — 550 человек — была задержана в провинции Эдирне. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

По данным министерства внутренних дел страны, за 2018 год в Турции было задержано порядка 268 тыс. нелегальных мигрантов.

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