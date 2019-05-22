Приангарье накрывает дымом лесных пожаров

Иркутск, , 09:32 — REGNUM Половина из 43 лесных пожаров, полыхающих на сегодняшний день, 22 мая, в России, приходится на Иркутскую область, отмечается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Учитывая прогноз о перемене ветра, озвученный синоптиками, не исключено, что это обстоятельство станет причиной задымления в Приангарье населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к очагам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В региональном ГУ МЧС пояснили, что большинство зарегистрированных в данный момент лесных пожаров, бушующих на площади более 3 тысяч гектаров, находятся глубоко в тайге, на значительном удалении от поселений. Вместе с тем, семь очагов действуют в пятикилометровой зоне удаления от населенных пунктов.

«Такие очаги зарегистрированы в Ангарском районе, в четырёх километрах от поселка Саватеевка, в Качугском — в пяти километрах от Корсуково, в Тулунском — в пяти километрах от деревни Буслайка, в трёх километрах от поселка Ходарей Усольского района. Еще два пожара действуют в Шелеховском районе в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Моты и Трудный, а также недалеко от деревни Мото-Бодары Черемховского района», — говорится в официальном сообщении МЧС.

По мнению спасателей, несмотря на то, что угрозы населенным пунктам не представляет ни один лесной пожар, также возможно незначительное задымление в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Шелехове и поселениях, находящихся в непосредственной близости от них.

Ситуацию, по словам заместителя начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Андрея Рябоволова, могут осложнить погодные условия. Согласно данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионы ожидается западный, юго-западный, а днём по югу — северо-западный ветер с порывами до 13−18 метров в секунду. В отдельных районах пройдут дожди, в северных районах — с грозами. ё

Тем временем, спасатели призывают население не волноваться.

«Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с возможным задымлением. Специалистами Управления Роспотребнадзора разработаны меры, которые необходимо соблюдать при возникновении задымления», — сказано в сообщении МЧС.

Напомним, в ближайшие дни на большей части западных, центральных, южных и верхнеленских лесных районов Приангарья объявлены высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность. Во избежание появления новых очагов доступ в лес в этих районах запрещен.

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