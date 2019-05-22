В «Роскомснаббанке» нашли признаки «вывода активов»

Уфа, , 09:24 — REGNUM В уфимском ПАО «Роскомснаббанк», лишённом лицензии приказом ЦБ РФ 7 марта 2019 года, временная администрация нашла признаки операций, что направлены «на вывод активов банка путём кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства». Все материалы направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет для принятия решений. А тем временем акционеры банка пытаются через суд добиться признания приказа об отзыве лицензии незаконным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость банковских активов составляет 4,4 млрд рублей, а обязательства перед кредиторами — 23,1 млрд рублей. Решение по выявленным нарушениям, имеющим признаки вывода активов, будет принято правоохранительными и следственными органами, куда были переданы все материалы временной администрацией.

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Напомним, в начале марта 2019 года из-за недобростовестных действий, признаков финансовой пирамиды у ПАО регулятор отозвал лицензию, а в конце марта был подан иск о признании общества банкротом. Дело пока не рассмотрено, заседание, на котором будет оцениваться обоснованность требований, назначено на 3 июня 2019 года — слушания откладывались в связи с необходимостью привлечь третьих лиц из числа акционеров. Конкурсным управляющим истец заявил госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

На момент отзыва лицензии ПАО в банковской системе РФ занимало 132 место, основными акционерами банка являлись ООО Финансовая корпорация «БКСБ» (доля — 30%), принадлежащее уфимскому бизнесмену Фаннуру Нургалиеву, и группа физлиц.