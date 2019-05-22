Директор алтайского детдома почти два года скрывала половые преступления

Барнаул, , 07:58 — REGNUM Директор одного из государственных бюджетных учреждений для детей-сирот в Алтайском крае попала на скамью подсудимых за то, что дважды скрыла факты половых преступлений, совершённых в отношении 11-летнего воспитанника (в сентябре 2016 года и мае 2017 года). Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, чтобы избежать огласки происшествия и последующих за ней проверок, женщина умышленно не сообщила о совершенном преступлении в соответствующие органы, ограничившись лишь профилактической беседой с совершившим преступление 14-летним воспитанником.

Повторное совершение полового преступления против ребенка произошло потому, что директор допустила последующее проживание обоих воспитанников в одной комнате, отмечают следователи.

«О грубом нарушении прав воспитанников стало известно лишь в феврале 2018 года. В настоящее время лицо, совершившее половые преступления, понесло наказание, однако, тяжких последствий удалось бы избежать в случае надлежащего исполнения директором центра своих должностных обязанностей», — отметила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По её словам, в ходе следствия уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия»), обвиняемая не признала своей вины, настаивая, что они ничего не знала о совершении преступлений. Тем не менее, работа следователей помогла собрать достаточные доказательства и направить дело в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, случаи противоправных действий в отношении детей-сирот были выявлены также в другом алтайском детском доме. В октябре 2017 года проверка, инициированная СУ СК РФ по Алтайскому краю после статьи ИА REGNUM, повлекла за собой арест директора детского дома и возбуждение уголовных дел. В том числе — по фактам превышения должностных полномочий, совершенных с применением насилия.

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