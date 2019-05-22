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В Индонезии задержали 20 протестующих

Происшествия

Они бросали камни в полицию

Джакарта, 22 мая 2019, 07:55 — REGNUM  Правоохранительные органы Индонезии задержали по меньшей мере 20 человек, обвиняемых в организации беспорядков в столице государства, городе Джакарта, сообщает 22 мая Al Arabia.

Причиной манифестаций стали президентские выборы, прошедшие в стране, победу на которых одержал действующий глава государства Джоко Видодо.

Как отмечают очевидцы, протестующие забрасывали представителей правоохранительных органов камнями, что и вынудило силовиков арестовывать наиболее радикальных представителей протестующих.

Напомним, в ходе президентских выборов в стране Видодо получил поддержку 55,5% избирателей, собрав 85 млн голосов из 154 млн граждан, имеющих право участвовать в выборах. Оппозиция обвинила главу государства в фальсификациях.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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