Йеменские хуситы нанесли удар по военной базе Саудовской Аравии

Сана, , 07:36 — REGNUM Йеменские хуситы заявили о том, что нанесли удар с помощью беспилотных аппаратов по военной базе Саудовской Аравии. Об этом сообщает 21 мая Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Местные СМИ сообщили о том, что атака была произведена на аэропорт в Наджране. Власти королевства также подтвердили данный факт. В настоящее время неизвестны последствия нападения.

Напомним, город Наджран находится на границе Саудовской Аравии и Йемена и регулярно подвергается атакам со стороны повстанцев-хуситов, которые таким образом пытаются дать ответ Саудовской Аравии, осуществляющей вторжение в государство на протяжении последних четырех лет.

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