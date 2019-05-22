ВСУ дважды обстреляли посёлок Фрунзе — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 07:24 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, заявили 22 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённого пункта Фрунзе.

ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и стрелковое оружие. Огонь вёлся со стороны подконтрольного Украине населённого пункта Крымское.

В ходе обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм по посёлку Желобок.

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Как заявили представители Народной милиции ЛНР, частота обстрелов со стороны украинских силовиков заметно снизилась, но они продолжают стягивать боевиков и технику к линии соприкосновения сторон.

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