В Бенгальском заливе зафиксирован подземный толчок

Нью-Дели, , 07:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Бенгальского залива в зоне Андаманских и Никобарских островов. Об этом сообщает 22 мая Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия находился в 240 км к северу от населенного пункта Бамбу Флэт, очаг залегал в 10 км под поверхностью земли. Толчки были зафиксированы в 03:39 мск. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Андаманские и Никобарские острова являются островной союзной территорией в составе Индии. Население группы островов насчитывает около 380 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле островов Новая Каледония в Тихом океане. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

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