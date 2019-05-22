Среда, 22 Мая 2019 года
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Полиция изъяла более ста животных в одном из зоопарков Канады

Происшествия

Владельцу зоопарка предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными

Монреаль, Канада, 22 мая 2019, 07:20 — REGNUM  В Канаде по подозрению в жестоком обращении с животными арестован владелец зоопарка. Полиция конфисковала более ста животных, в том числе львов, зебр, кенгуру и медведей, передает немецкий канал n-tv.

Обыски в зоопарке Saint-Edouard-Zoos, расположенном в 120 км к северо-востоку от Монреаля, прошли 21 мая. Полиция прибыла на место после того, как здесь были обнаружены два мертвых тигра. Владельцу зоопарка Норману Трахану предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и нарушении обязанностей по уходу. Если он признает вину, ему грозит до 5 лет лишения свободы и пожизненный запрет на содержание животных.

Обследование конфискованных животных может занять несколько недель. Затем они будут переданы в специализированные учреждения в Северной Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка в скором времени пройдет в зоопарке Ростова-на-Дону по требованию депутата Законодательного собрания Ростовской области от ЛДПР. Депутат привлек внимание к условиям содержания животных.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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