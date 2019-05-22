Во Владимирской области ликвидировали двух террористов

Кольчугино, Владимирская область, , 07:14 — REGNUM В городе Кольчугино Владимирской области сотрудники спецслужб ликвидировали двух боевиков, которые планировали теракт, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Проведена контртеррористическая операция… в ходе КТО в Кольчугино нейтрализованы двое бандитов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики являлись сторонниками одной из террористических организаций, они планировали теракт в месте массового пребывания людей. На месте спецоперации были найдены оружие, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство и экстремистская литература.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Тюмени были обнаружены двое террористов. Им предложили сдаться, но те ответили стрельбой. Спецназ ФСБ пошёл на штурм и ликвидировал двух злоумышленников.

На месте были найдены оружие, боеприпасы, взрывные устройства и религиозная литература. По данным ФСБ, ликвидированные боевики готовили теракты в местах массового скопления людей в Тюменской области.

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