Среда, 22 Мая 2019 года
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Паводок пришёл в Чарышский район Алтайского края

Происшествия

Подтоплены восемь приусадебных участков

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Паводок пришёл в Чарышский район Алтайского края
Иллюстрация: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Паводок в Чарышском районе Алтайского края

Барнаул, 22 мая 2019, 07:07 — REGNUM  В связи с выпадением значительных осадков на территории Республики Алтай, подъём уровня воды в реке Чарыш вызывает определённое беспокойство в Алтайском крае. Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, достижение опасной отметки (180 см) и подтопление прибрежных территорий уже произошло в районе села Чарышское.

«По состоянию на 02:00 (мск.) 22 мая уровень воды в районе гидропоста составляет 219 сантиметров, подтоплены восемь приусадебных участков. Прогнозируется дальнейший незначительный рост уровня воды со стабилизацией в ближайшие часы», — поясняют спасатели.

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Подтопление села Чарышское. Алтайский край
Иллюстрация: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Подтопление села Чарышское. Алтайский край

Известно, что со вчерашнего дня в зоне предполагаемого подтопления работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, организовано регулярное информирование населения о складывающейся обстановке, о подготовленных на случай эвакуации пунктах временного размещения.

Также проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям района, где уточнен план совместных действий в случае подтопления. Особое внимание уделено жителям улиц, расположенных в опасной зоне.

Напомним, немало бед паводок принёс Алтайскому краю в марте 2018 года. В зоне подтопления оказались 1825 приусадебных участков, 467 жилых домов с населением 1240 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение на Алтае: эвакуированы 1255 человек

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Паводок
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