Хабаровскому краю угрожают паводки из-за обильных дождей

Хабаровск, , 06:17 — REGNUM Из-за прошедших обильных ливней Хабаровскому краю угрожают сильные паводки. По данным регионального управления МЧС, уже затоплены поймы рек Хор, Урми, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен на глубину от 0,5 до 0,8 метра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за дождей, прошедших с 17 по 20 мая, на реках края наблюдаются интенсивные подъемы воды на 30−116 см в сутки. Местами, например, в верхнем течении реки Кур, подъем воды уже достиг 194 см.

Уровень Амура у города Хабаровска пока в норме, но в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня на 5−10 см.

В Хабаровском районе на реках Урми, Кур и Тунгуска ожидаются подъемы уровней воды на 1−2 метра с подтоплением сенокосов, грунтовых дорог, посевов, линий связи, низких мест в населенных пунктах Кукан, Улика-Национальная, Иванковцы.

Ожидаются отметки: на реке Урми у села Кукан 23−24 мая — 800−850 см, на реке Кур у села Новокуровка 25−27 мая — 630−680 см, на реке Тунгуска у села Архангеловка 27−29 мая — 830−880 см.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения из-за сильных дождей в Хабаровске ожидали в июле 2018 года, но природа «сжалилась», наводнения не случилось. В 2013 году Хабаровский край постигло одно из самых сильных наводнений в истории. Уровень Амура достиг отметки в 808 см. При этом критический уровень составляет 606 см. В регионе стихия затопила десятки жилых домов, сотни людей лишились жилья. Сильнейший удар принял на себя Комсомольск-на-Амуре. Там люди, чтобы спасти своей город, соорудили вручную дамбу и держали её руками несколько часов, не дав воде затопить город.