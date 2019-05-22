Среда, 22 Мая 2019 года
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Японца приговорили к шести годам тюрьмы в Китае за шпионаж

Происшествия

У него также изъяли имущество на сумму около $7 тыс

Токио, 22 мая 2019, 05:53 — REGNUM  Гражданина Японии Эйдзи Судзуки в Китае приговорили к шести годам тюрьмы по обвинениям в шпионаже, передает телеканал NHK.

Сообщается, что также суд постановил конфисковать у японского гражданина имущество на сумму около $7 тыс. По данным телеканала, Судзуки руководил «Обществом японо-китайских молодежных обменов», штаб-квартира которого находится в Токио. Его арестовали три года назад в Пекине по подозрению в шпионаже.

Телеканал подчеркивает, что за прошедший месяц в Китае якобы приговорили по схожим обвинениям четверых граждан Японии. При этом NHK не привела подробностей об их задержании или о характере обвинений, выдвинутых в их адрес китайским правосудием.

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