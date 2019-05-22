Среда, 22 Мая 2019 года
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В Новой Москве произошел пожар в автосервисе

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Москва, 22 мая 2019, 05:14 — REGNUM  В здании автосервиса в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы (ТиНАО) произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном здании, где располагался автосервис, на улице Адмирала Корнилова поселка Мосрентген. Огнем была охвачена площадь около 200 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорания. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в подмосковном Серпухове произошел взрыв на автозаправочной станции. В результате взрыва погибли три человека, еще один человек получил ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

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