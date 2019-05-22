В Новой Москве произошел пожар в автосервисе

Москва, , 05:14 — REGNUM В здании автосервиса в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы (ТиНАО) произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном здании, где располагался автосервис, на улице Адмирала Корнилова поселка Мосрентген. Огнем была охвачена площадь около 200 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорания. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в подмосковном Серпухове произошел взрыв на автозаправочной станции. В результате взрыва погибли три человека, еще один человек получил ранения.

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