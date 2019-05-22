В аэропорту Екатеринбурга задержали вылет SSJ-100

Екатеринбург, , 04:48 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге был задержан вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из-за проверки воздушного судна, сообщает РБК со ссылкой на представителей аэропорта.

Сообщается, что решение о задержке рейса и проверке приняла авиакомпания «Ямал». Пассажирам рейса предоставили горячее питание и прохладительные напитки из-за задержки рейса. По итогам проверки неисправностей в самолете не было обнаружено и воздушное судно выполнило запланированный рейс. Отмечается, что задержка составила 4,5 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая пассажиры рейса «Ульяновск — Москва» отказались лететь на самолете Sukhoi Superjet 100 из-за прерывания полета по причине технической неисправности. Пассажиров пересадили на авиалайнер Airbus A320.

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