Найдены тела еще двух жертв обрушения кровли бара на юге Китая

Наньнин, Китай, , 04:33 — REGNUM Число жертв обрушения крыши бара в городе Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая возросло до шести, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Спасатели нашли тела еще двоих человек поз завалами после обеда по местному времени 21 мая. Таким образом, все люди, считавшие пропавшими без вести, были найдены, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Всего 87 человек получили ранения, включая одного, который находится в критическом состоянии и еще 16 с серьезными ранениями. Полиция уже вызвала 23 человека на допрос и еще семь человек были задержаны по подозрению к причастности к инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение крыши бара, находившегося на последнем этаже трехэтажного здания произошло около 1:00 по местному времени 20 мая. Площадь бара 0776Plus Club составляла 700 квадратных метров.

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