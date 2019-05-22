Самолёт «КрасАвиа» вернулся в ямальский аэропорт: пострадавших нет

Салехард, , 07:43 — REGNUM В Новом Уренгое (Ямал) самолёт ЯК-42 авиакомпании «КрасАвиа» совершил незапланированную посадку из-за неубранных шасси. Пострадавших и погибших нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Инцидент произошёл 21 мая в 19:10 по местному времени (17:10 мск). Руководитель полётов аэропорта города Новый Уренгой сообщил, что при взлёте рейсового самолета ЯК-42 реса Новый-Уренгой-Уфа не убрались шасси. На борту находилось 111 человек, из них 7 членов экипажа.

Командир воздушного судна принял решение выработать топливо в небе и произвести посадку в аэропорту в 20:00 по местному времени. К тому времени в воздушную гавань прибыли спасатели и медики. Самолёт удалось посадить без происшествий и пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

«КрасАвиа» — российская авиакомпания из Красноярска, совершающая магистральные и региональные авиаперевозки в Сибири и на Дальнем Востоке.

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