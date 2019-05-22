В Новокузнецк пришла новая волна сообщений о минировании

Кемерово, , 03:51 — REGNUM В Новокузнецке накануне вечером, 21 мая, в срочном порядке были эвакуированы более десяти объектов, в том торгово-развлекательные центры «Глобус», «Планета», «Ника», «Юность», «Комета», «Парус», «Полёт» и и бизнес-центр «Сити». Как пишут местные СМИ, объекты проверялись из-за сообщений о минировании.

«Сигналы о минировании поступили по более десяти объектам в Новокузнецке: торговые центры, железнодорожный и автобусный вокзалы, офисы», — сообщает «Vse42.ru» со ссылкой на кузбасскую полицию.

Отметим, что в начале мая волна сообщений о минировании объектов прошла по городу Кемерово. Не обошла она стороной и другие регионы Сибири. Так, 7 мая массовые сообщения о минировании получили бизнес-центры, торговые центры, а также спортивный объект в Новосибирске. В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области заявили, что сообщения поступали на электронную почту. Согласно нормам законодательства и алгоритмам ситуационного реагирования, людей обязаны эвакуировать, а здания обследовать.

Напомним, что в конце января в регионах Сибирского федерального округа начала массово поступать информация о минировании школ, больниц, торговых центров и административных зданий — из-за ложных сообщений о бомбах были эвакуированы около четырёх сотен учреждений.

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