Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо

Дамаск, , 03:47 — REGNUM Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.

Сообщается, что снаряды были выпущены по центральной части города. В настоящее время место взрыва оцеплено силами безопасности Сирии, на месте происшествия также находятся машины скорой помощи. Более подробной информации пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая боевики обстреляли один из районов сирийского Алеппо. В результате обстрела шестеро мирных жителей получили ранения.

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