Финансовая пирамида и 1,2 тыс. пострадавших: дело главы передано в суд

Казань, , 03:15 — REGNUM Ново-Савиновский районный суд Казани в ближайшее время начнёт рассмотрение громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, в качестве пострадавших от действий которой проходят 1,2 тыс. жителей, как минимум, девяти регионов России. Прокуратура столицы Татарии передала обвинительное заключение в отношении бывшего главы потребительского кооператива, под видом которого и существовала «пирамида», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экс-председателя кредитного потребительского кооператива «Сберфинанс», 40-летнего жителя Казани обвиняют в мошенничестве, которое выразилось в хищении порядка 308 млн рублей, полученных от вкладчиков. В деле — 1221 пострадавший.

Следствие считает, что в 2013—2014 годы фигурант открыл в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Екатеринбурге, Челябинске, Курске, Самаре, Оренбурге, Тольятти, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Уфе и Нефтекамске офисы — представительства кооператива. В них принимались средства граждан как вклады в кооператив под обещание о выплате процентов за пользование — от 60 до 120% годовых. Но позднее «привлеченные денежные средства он похитил». Вину обвиняемый признал лишь частично, до решения суда он находится под стражей.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив с подобным названием был учреждён в Казани 22 августа 2013 года, но 8 июня 2017 года он был ликвидирован через банкротство. До назначения конкурсного управляющего председателем кооператива числился Рустам Хайруллин.

Напомним, осенью 2018 года одно из дел, возбуждённое по деятельности пирамиды, передали для рассмотрения в суд Октябрьского района Ижевска. Изначально ущерб оценивали в 1 млрд рублей и отмечалось, что филиальная сеть «кооператива» раскинулась на 20 российских городов.