Все пассажиры застрявших в московском метро поездов эвакуированы

Москва, , 00:20 — REGNUM Все люди, которые ехали в поездах, застрявших в тоннеле московского метро 21 мая, эвакуированы, сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент в московском метро произошёл вечером 21 мая: поезда были остановлены на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Всего были остановлены три поезда, эвакуированы больше тысячи пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы извинились за доставленные неудобства. Выяснилось, что сбой был вызван потерей напряжения в рельсе. Ведутся работы по восстановлению движения.

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