По делу о пожаре в ТК «Адмирал» суд снял обвинения с нескольких фигурантов

Казань, , 23:43 — REGNUM Кировский районный суд Казани в рамках разбирательства по делу о пожаре в ТК «Адмирал» прекратил уголовное преследование гендиректора компании — собственника здания и гендиректора компании-арендатора по делу о злоупотреблении полномочиями. Оглашение приговора по делу о пожаре, который произошел 11 марта 2015 года и унес жизни 19 человек, началось 21 мая.

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Объем уголовного дела составляет 344 тома, включая обвинительное заключение — 77 томов. В рамках расследования были допрошены более 700 потерпевших и около 900 свидетелей, проведено более 170 судебных экспертиз. В числе фигурантов дела — 12 человек. Гособвинение требует для низ реальные сроки от 4,5 года до 12 лет.

Так, 21 мая прекращено уголовное преследование гендиректора управляющей компании «АС менеджмент» Роберта Хайруллина и гендиректора ООО «Заря» Гусейна Гахраманова, а также его заместителей — Гюльгусейны Наджафовой и Николая Каекина по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, Гахраманов признан невиновным по двум эпизодам по статье о подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, расследование уголовного дела по пожару в ТЦ «Адмирал» было завершено в конце 2016 года, а судебный процесс в отношении 12 человек начался в феврале 2017 года и до сих пор продолжается. Вместе с представителями арендатора и собственника здания на скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники службы судебных приставов и инспекции Госстройнадзора. А вот в отношении миллиардера Алексея Семина дело было прекращено, а обвинения сняты, так как следствие решило, что он не имел отношения к решению о переводе производственных помещений завода «Серп и Молот» в торговый комплекс с последующей его сдачей в аренду. Хотя миллиардер на тот момент возглавлял совет директоров компании «АС Менеджмент», владевшей комплексом. На момент пожара Семин находился во Франции.

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Среди причин пожара в «Адмирале» — нарушение норм противопожарной безопасности.

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