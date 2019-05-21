Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

Владимир, , 23:19 — REGNUM Осужденный за совершение убийства совершил побег из колонии-поселения во Владимирской области, сообщила 21 мая пресс-служба УФСИН по региону.

Отсутствие осужденного было выявлено сотрудником на участке-колонии поселения при ИК-3 Владимира утром 21 мая. Ориентировки на беглеца направлены в органы внутренних дел, ведется его розыск.

Как уточнили в пресс-службе УФСИН мужчина 1981 года рождения был осужден в 2005 году на срок 17,5 лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений, в том числе, за разбой и убийство. В 2018 году решением суда переведен на участок колонии-поселения. В таких учреждениях, пояснили в УФСИН, осужденные содержатся без охраны (но под надзором) и от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения по всей территории колонии, также могут носить одежду гражданского образца и пользоваться без ограничения наличными деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года с территории колонии-поселения в Волгоградской области сбежали несколько осужденных. Их нашли и задержали через десять дней.

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