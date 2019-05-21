Вторник, 21 Мая 2019 года
20:59:58 МСК

Коллапс в московском метро: в тоннелях стоят три состава с пассажирами

Происшествия

Из-за поломки поезда остановилось движение на двух линиях метрополитена, несколько станций закрыты для пассажиров

Москва, 21 мая 2019, 20:40 — REGNUM  Три состава с пассажирами застряли в Московском метрополитене вечером 21 мая после поломки одного из поездов. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

«Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров одного из поездов в настоящее время переводят в подъехавший исправный состав, вскоре он отправится на ближайшую станцию.

В пресс-службе метрополитена принесли извинения за неудобства, заверив, что службы подземки стараются как можно скорее исправить возникшую ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за поломки поезда частично остановилось движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савёловская» Большой кольцевой линии на данный момент закрыты для входа пассажиров.

В СМИ появились сообщения о том, что спасатели проверяют информацию о задымлении в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская», но в метрополитене опровергли данную информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: На двух линиях московского метро остановились поезда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить