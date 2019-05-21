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Неизвестные «заминировали» ТЦ и аэропорт в четырех городах Кубани

Происшествия

Взрывные устройства искали в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Крымске

Анапа, Краснодарский край, 21 мая 2019, 20:29 — REGNUM  Сразу несколько торговых центров, а также аэропорт были эвакуированы в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Крымске Краснодарского края 21 мая после поступивших сообщений о якобы имеющейся угрозе взрыва.

В частности, после сообщений о минировании были эвакуирован аэропорт Анапы, а также несколько торговых центров, эвакуация проводилась также на ряде объектов в Новороссийске, Геленджике и Крымске.

Как уточнили «Кубанские новости», все объекты были обследованы специалистами, взрывоопасных предметов не обнаружено. Сейчас полиция устанавливает личности лже-террористов.

Отметим, что с начала мая из-за сообщений о якобы заложенных бомбах эвакуация проводилась в нескольких торговых центрах Краснодара. 18 мая взрывное устройство также искали на территории аэропорта Сочи, сообщение также оказалось ложным.

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