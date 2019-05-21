Вторник, 21 Мая 2019 года
20:01:15 МСК

На двух линиях московского метро остановились поезда

Происшествия

Сбой движения произошёл из-за неисправности одного из составов

Москва, 21 мая 2019, 19:59 — REGNUM  На Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена произошёл сбой в движении поездов. Об этом сообщается 21 мая в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Согласно сообщениям, причиной сбоя послужила неисправность одного из поездов. В метрополитене отмечают, что появившаяся в сети информация о задымлении не соответствует действительности. Подчёркивается, что безопасности пассажиров ничто не угрожает.

«На Солнцевской и Большой кольцевой линиях нет движения поездов от «Раменок» до «Хорошевской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что станции"Петровский парк», «Шелепиха» и «Савёловская» Большой кольцевой линии в настоящее время закрыты для входа пассажиров.

В пресс-службе метрополитена отметили, что «неисправный поезд уже буксируется в депо», в настоящее время делается «всё возможное для скорейшего восстановления движения».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить