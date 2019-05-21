В Польше смерчем повреждены более сотни зданий, есть пострадавшие

Люблин, Польша, , 19:55 — REGNUM В районе польского города Люблин прошёл сильный смерч, за несколько секунд повредивший 120 зданий и нанесший сильный ущерб линиям электропередач, сообщает 21 мая радиостанция RMFFM.

По имеющейся информации, один человек получил ранения.

Местные жители сообщают, что смерч бушевал не более 10 секунд, за которые были вырваны с корнем несколько десятков деревьев, сорваны крыши вместе со стропилами, часть из которых отнесло на 300−400 метров.

В результате удара стихии разрушена система электроснабжения и подачи воды. Для помощи местным жителям направлены военнослужащие Войск территориальной обороны.

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