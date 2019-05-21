В известном после пресс-конференции Путина «Вятском квасе» проходят обыски

Киров, , 19:41 — REGNUM На кировском пивоваренном заводе «Вятич», который производит напитки под брендом «Вятский квас», проходят обыски. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца компании Николая Курагина.

По его словам, мероприятия проводит УМВД по Кировской области, причем обыски начались еще в апреле. Он уточнил, что в числе прочих документов была изъята спецдекларация, в которой указываются сведения, признанные налоговой тайной.

Следственные действия связаны с перечислением дивидендов кипрской компании, которая контролируется владельцем завода, в 2014 году. При этом в 2017 году оффшорная компания была ликвидирована.

По факту «незаконных валютных операций» в апреле проверки проводило региональное управление ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей ООО, совершили валютные операции по переводу более €3,8 млн на банковские счета одной из иностранных организаций, имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом в кредитную организацию были предоставлены заведомо ложные отчеты об основаниях, целях и назначении переводов», — цитирует издание сообщение УФСБ.

УМВД по Кировской области также возбудило дело по аналогичному факту, добавил Курагин.

Однако по его мнению, существует «какой-интересант, и первый вариант — это рейдерский захват».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Вятский квас» получил широкую известность после пресс-конференции президента России Владимира Путина. В 2014 году журналист из Кирова Владимир Маматов заявил, что производители «Вятского кваса» испытывают серьезные проблемы с тем, чтобы поставлять свою продукцию в крупные торговые сети. При этом сам напиток во многом превосходит аналогичную продукцию зарубежных компаний.

В 2016 году Маматов вновь общался с Путиным и рассказывал об идее создания в Москве торговой площадки, на которой сначала будут представлены товары кировских производителей, а после и со всей России.

Маматов также поблагодарил Путина за поддержку, оказанную кировским производителям кваса.

«За квас отдельное спасибо. Экспортируется в Китай, экспортируется в США. В любой момент приезжайте на завод, я гарантирую, там будет стоять толпа», — отметил кировский журналист.

«Квасу — да, водке — нет», — пошутил президент РФ.

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