В Кирове эвакуировали железнодорожный вокзал и торговые центры

Киров, , 19:14 — REGNUM В Кирове эвакуировали посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала и нескольких торговых центров. Территории мест массового скопления людей оцепили, подъехали машины скорой помощи, полиции и МЧС.

В частности, эвакуировали торговые центры «Крым», ЦУМ, «Европейский», «Максимум», «Макси».

По данным пресс-службы Кировского региона Горьковской железной дороги, поступило сообщение о заложенном в здании вокзала взрывном устройстве. Перерывов в движении поездов не было, поскольку доступ к платформам был обеспечен через перекидной мост, сообщает портал «Свой. Кировский». В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

В областных управлениях ФСБ и МВД подтвердили эвакуацию торговых центров, не уточняя каких именно. Взрывные устройства нигде обнаружены не были. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Отметим, это уже третья волна массовых эвакуаций торговых центров, транспортных узлов и социальных учреждений в России. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце января атаке телефонных террористов подверглись многочисленные школы, административные объекты и торговые центры в регионах России — от Дальнего Востока до северо-запада страны. 29 января в Ханты-Мансийске были проверены помещения школ города, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах. 30 января из-за сообщений о минировании в Саратовской области эвакуировали администрацию Саратова, региональное министерство строительства и ЖКХ, торговый центр и бизнес-центр, в городе Шахты Ростовской области эвакуировали учеников школы и сотрудников, в Астраханской области одновременно поступили электронные письма с сообщением о минировании около десяти школ региона. Также эвакуация проводилась в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Самаре.

Двумя неделями ранее в Казани эвакуировали торговые центры «Республика», «Савиново», «Горки Парк», «БигЗур», а также XL. В Нижнем Новгороде проводились эвакуационные мероприятия в ТЦ «Лобачевский плаза», «Крым», «Новый век» и «Бурнаковский», а также на двух рынках. На прошлой неделе экстренная эвакуация проводилась в международном аэропорту Казань.

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