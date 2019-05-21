В городе Волжский эвакуировали три торговых центра

Волжский, Волгоградская область, , 18:59 — REGNUM В полицию города Волжский Волгоградской области поступили сообщения об анонимной угрозе взрыва пяти торговых центров, сообщает 21 мая пресс-служба регионального управления МВД.

Из-за этих сообщений сотрудники и посетители трёх торговых центров были эвакуированы. Ещё в двух ТРЦ проверка проводилась без эвакуации людей из зданий.

Ни в одном случае из пяти сообщения о минировании не подтвердились. Проверка с участием кинологов и минно-розыскных собак показала, что взрывных устройств в указанных зданиях нет.

Напомним, на территории России отмечена новая волна ложных сообщений о минировании, напоминающая события осени 2017 года, когда подобные сигналы коснулись 75 и 85 регионов России.

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