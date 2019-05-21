По факту схода вагонов в Ульяновской области возбуждено уголовное дело

Ульяновск, , 18:53 — REGNUM В Ульяновской области, где сегодня, 21 мая, с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, сход восьми вагонов произошёл в 12:45 часов на 792 км вблизи станции Барыш Куйбышевской железной дороги. Вагоны были порожние. В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет.

В ведомстве отмечают, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, устанавливается размер ущерба.

«Лишь после проведения необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия», — говорится в сообщении.

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