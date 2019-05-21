В Саратове бизнесмен за попытку подкупа сотрудника ФСБ получил 8 лет тюрьмы

Саратов, , 17:54 — REGNUM Саратовский предприниматель признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). судом ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

В январе 2018 года мужчина передал через посредника сотруднику регионального управления ФСБ первую часть взятки в размере 1 млн рублей, общая сумма предполагаемой взятки составляла 5 млн рублей.

За эти деньги представитель ФСБ должен был помочь получить от коммерческой организации согласие на перенос газопровода, который проходит под земельным участком, принадлежащим подсудимому. Участок планировалось застраивать.

В настоящее время на имущества взяткодателя в размере 900 тыс. рублей и $500 тыс. наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций.

Предприниматель своей вины не признал, однако суд счел собранные доказательства достаточными для признания его виновным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле был задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. На заседании суда стало известно, что сумма взятки составила $850 тыс. Взятку полковник ФСБ получил от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

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