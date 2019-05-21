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Ливни вызвали наводнение на юге Германии

Происшествия

Жертвой потопа стал как минимум один человек

Берлин, 21 мая 2019, 17:29 — REGNUM  Сильные дожди вызвали наводнение в Германии, ситуация особенно тяжелая на юге страны, 21 мая передает агентство Associated Press.

На юге Германии водой залило три железнодорожные ветки, затоплены автодороги, от потопа пострадали здания и сооружения.

Жертвой наводнения стал как минимум один человек — в Баварии 44-летний водитель не справился с управлением на залитой водой дороге и погиб в результате ДТП.

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