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Два десятка мощных торнадо охватили четыре американских штата

Происшествия

Наводнения и сильные штормы направляются на восток

Оклахома-сити, США, 21 мая 2019, 21:46 — REGNUM  По всему Техасу, Оклахоме, Миссури и Канзасу в понедельник, 20 мая, было получено 18 сообщений о торнадо среди 124 сообщений о разрушительных штормах, сообщает 21 мая АВС.

Сообщается об огромном граде в Техасе. Мощнейшие порывы ветра пронеслись к северу от Оклахома-сити в то же время, когда фиксировался ущерб от сильных штормов в западной Оклахоме и юго-западном Миссури.

Чрезвычайная ситуация в связи с внезапным наводнением была объявлена рано утром во вторник к северу от Талсы (Оклахома), когда выпало целых 20 см дождя. Предупреждения о наводнениях этим утром распространяются на семь штатов, от Техаса до Северной Дакоты. В ряде местностей идет снег, в том числе в районах к югу от Денвера, где сегодня утром жители увидели до 22 см осадков.

Мощный шторм, который опустошил равнины, сегодня движется на восток, с дополнительными наводнениями и торнадо, возможными в середине долины Миссисипи. Жителей предупреждают о большом граде и разрушительных ветрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте от торнадо сильно пострадал штат Алабама; жертвами стихии стали более 20 человек.

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Ураганы, шторма, бури
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