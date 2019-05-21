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Ростовские следователи проверяют школу, где ученик едва не выпал из окна

Происшествия

Пятиклассника спасли одноклассники и учительница

Ростов-на-Дону, 21 мая 2019, 16:32 — REGNUM  Ростовские следователи проводят проверку по факту публикаций, темой которых стало ЧП в одной из школ. Так, в есть попали видеокадры, на которых видно, что ученик едва не выпал из окна образовательного учреждения. Подростку помогли одноклассники и учительница.

«С целью проверки опубликованной информации следственным отделом по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону организовано проведение проверки. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — указали в ведомстве.

Ряд телеграм-каналов уточняет, что попавшие в сеть видеокадры были сняты ещё 6 мая текущего года в ростовской школе № 96. Руководство образовательного учреждения не стало никому докладывать о ЧП.

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ЧП в образовательных учреждениях
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