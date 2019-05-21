Два боевика ВСУ подорвались на мине — НМ ЛНР

Луганск, , 16:03 — REGNUM Два боевика 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ получили ранения, подорвавшись на украинской мине, заявил 21 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Новозвановка.

«В результате подрыва на установленном военнослужащими своего же подразделения минно-взрывном устройстве, получили осколочные ранения два украинских силовика», — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что командование бригады, как обычно, скрыло причины произошедшего от вышестоящего начальства, представив это как результаты обстрела позиций ВСУ защитниками ЛНР.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, ранее в ходе ссоры боевик 54-й механизированной бригады ВСУ в упор расстрелял из автомата своего сослуживца.

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