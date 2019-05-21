В Югре лицеист поранил одноклассника ножом

Югорск, Югра, , 15:59 — REGNUM В Югорске (ХМАО) учащийся лицея имени Атякшева поранил одноклассника канцелярским ножом. По данным медицинских специалистов школы, нанесенная канцелярским ножом царапина одним ребенком другому не представляла угрозы для жизни, была произведена случайно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Инцидент был предан широкой огласке, когда местный общественник Антон Панин сообщил о нём на своей странице в Facebook «по сведениям из достоверных источников». Со слов источника, якобы девятиклассник в лицее пугал одноклассниц канцелярским ножом. Другой школьник снимал это на телефон. Мальчик с ножом накинулся на снимающего с требованием удалить видео, приставил якобы канцелярский нож к горлу и ранил.

Директор учебного заведения Елена Павлюк подтвердила СМИ наличие царапины на горле одного ученика, нанесённой другим учеником. Однако родители пострадавшего не имеют претензий к нападавшему.

«Родители обучающихся, устроивших на перемене «игры» с канцелярским ножом, отказались от разрешения ситуации с участием правоохранительных органов, претензий к образовательной организации и друг другу не имеют», — сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

В УМВД России по ХМАО заявляют о полицейской проверке инцидента, который произошёл 14 мая в лицее имени Атякшева.