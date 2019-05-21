У посольства России нет данных о задержанном на Эйфелевой башне

Москва, , 15:47 — REGNUM Французские власти не обращались в дипломатическое представительство РФ после задержания мужчины, который 20 мая угрожал спрыгнуть с Эйфелевой башни. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства России сообщает ТАСС.

«Французские власти о данном инциденте посольство не информировали», — сообщили в российском посольстве.

Там уточнили, что стражи порядка обязаны информировать посольство страны, гражданином которой является задержанный, только в том случае, если он сам на этом настаивает. Если гражданин этого не делает, то полиция может и не сообщить об инциденте в посольство.

Ранее радиостанция Europe 1 распространила сообщение, что мужчина, который забрался на Эйфелеву башню, разговаривал на английском и на русском языках.

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